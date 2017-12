Robert Gesink va doubler Giro et Tour en 2018

Le Néerlandais Robert Gesink va disputer le Tour d’Italie et le Tour de France en 2018. C’est ce qu’a annoncé la formation néerlandaise WorldTour lors de sa présentation de la saison 2018 à Veghel, vendredi aux Pays-Bas.

Gesink, 31 ans, misera sur une victoire d’étape sur les courses à étapes. En 2016, il avait remporté l’étape reine du Tour d’Espagne au sommet du Col d’Aubisque.

Victime d’une chute sur le Tour 2017, Gesink avait été contraint à l’abandon au début de la 9e étape, souffrant d’une fracture de la colonne vertébrale. Il n’a plus disputé de courses depuis lors. « J’ai maintenant 31 ans et je me sens capable d’encore gagner des étapes sur les grands tours. »

Quant à Steven Kruijswijk, il disputera le Tour de France en 2018, épreuve qu’il n’a plus disputée depuis 2015. La saison dernière, il avait terminé 9e du classement final de la Vuelta après avoir abandonné au matin de la 20e étape du Giro.

Outre le Tour de France, Kruijswijk, 30 ans, défendra également les couleurs de son équipe au Tour d’Espagne. « Nous pensons qu’il y a quelque chose à faire au classement général de la prochaine Vuelta. J’ai déjà fait 7 fois le Giro, c’est agréable de se concentrer sur le Tour cette année, où tout est beaucoup plus grand et où le niveau est encore plus élevé. »