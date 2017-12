Concours: Disney lance ses sculptures de glace ce samedi à Liège et nous avons 25 places à offrir!

C’est le grand retour du Festival de Sculptures de glace à Liège ! Il s’installe à nouveau sur le parvis de la Gare des Guillemins, dès ce samedi 23 décembre ! Cette année est une année spéciale puisqu’il célébrera le 25ème anniversaire du parc Disneyland Paris ! Des artistes internationaux ont recréé l’univers magique de Disney et même celui de Star Wars ! À cette occasion, et puisque c’est Noël, nous vous offrons pas moins de 25 entrées !

25 ans d’existence pour le parc d’attractions de Disney Land Paris, ça se fête ! C’est bien là l’objectif de cette exposition inédite qui se tiendra en grande pompe dès demain sur le parvis de la gare des Guillemins et ce, jusqu’au 18 février 2018 !

Ainsi, 40 sculpteurs de 12 nationalités différentes feront le déplacement à Liège pour émerveiller petits et grands. En tout, 25 camions de glace seront utilisés pour construire ces sculptures de deux à six mètres de haut.

Les artistes travailleront d’arrache-pied pendant près d’un mois pour donner forme et vie aux sculptures de glace présentes dans un espace de plus de 1.000 m². Un festival magique qui sera accessible à tous, et même gratuits pour certains !

Vous n’avez pas remporté notre cadeau ? Les Billets sont en vente aux guichets à l’entrée du festival, il n’est pas nécessaire de réserver :

Billet Adulte : 12,00 €

Billet Etudiant : 10,00 €

Billet Senior plus de 65 ans : 10,00 €

Billet personne handicapée : 10,00 €

Billet Enfant 4 – 11 ans : 8,00 €

Les enfants jusqu’à 3 ans inclus accèdent gratuitement au festival.

Attention ! Pour des raisons évidentes de conservation des sculptures, la température du Palais des Glace se situe constamment à -6ºC. N’oubliez donc pas de vous couvrir avant de pénétrer dans l’univers glacé. N’oubliez pas votre bonnet et vos moufles. Les vêtements chauds sont vivement recommandés.

