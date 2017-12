Le corps du jeune youtubeur Juan Luis Lagunas Rosales, alias « El Pirata de Culiacán » (« le pirate de Culiacán »), a été retrouvé criblé de balles, ont rapporté nos collègues du The Independant. Sa faute ? Il a insulté un baron de la drogue.

Ce lundi, alors qu’il prenait un verre avec des amis dans un bar, un groupe d’hommes armés est entré afin de l’abattre d’une quinzaine de balles. Même si les enquêteurs n’ont pas encore trouvé le coupable, les soupçons pèsent sur un cartel de drogue nommé El Mencho. En effet, le « pirate » de Youtube avait insulté l’un de ses chefs dans une vidéo.

Le jeune youtubeur, âgé de 17 ans, était devenu célèbre grâce à ses vidéos « Binge drinking » qui consistaient à descendre des bouteilles d’alcool en quelques instants. Et pourtant, l’alcool est interdit aux jeunes de moins de 18 ans au Mexique. Non seulement avait-il amassé des fans sur youtube, mais également sur Facebook et Instagram, des comptes qui ont depuis lors été supprimés.

Dans une de ses vidéos, le jeune homme s’en est pris à Nemesio Oseguera Cervantes, plus communément appelé « El Mencho ». Il est un baron de la drogue réputé pour être très violent au Mexique, si pas l’un des plus violents. Il est le leader d’un cartel nommé le Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Le jeune garçon, loin d’en être effrayé, a publiquement assuré sur le réseau s’en « battre les couilles » d’El Mencho. Quelques jours plus tard, il a été abattu de sang-froid.