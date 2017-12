Interview exclusive de Pascal Lafosse: «Je n'étais pas obligé de démissionner!»

Je vais très bien, mais je suis en colère devant cette injustice, devant ce lynchage public, car rien ne le justifie. J’ai mes valeurs, on ne va pas me les changer. L’opposition a agi bassement. Leur seul objectif était de m’éliminer et d’atteindre le bourgmestre de Mons. Ils ont fait de l’antisocialisme primaire. Il existe aussi des ASBL menées par des libéraux qui font, par exemple, la promotion d’ouvrages écrits par des élus MR… Ce n’est pas pour autant qu’ils poussent au vote MR. C’est la même chose avec La Maison Émilie. On n’a jamais poussé au vote PS. Et puis, il n’y a jamais eu aucun enrichissement personnel, ni aucun défraiement ou note de frais. L’association a été créée en 1934 par le parti ouvrier belge. Forcément qu’il y a, à la base, une connotation politique.