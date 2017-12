David Goffin: «Mon caractère, c'est à ma mère que je le dois»

Un soleil qui fait surchauffer votre veste d’hiver, un bleu azur qui chasse les nuages d’une fin d’année toujours morose, des bateaux qui font briller la carte postale : on est bien à Monaco. Ici, les membres du prestigieux Country Club de Monte-Carlo, qui offre une des plus belles vues du tennis mondial, tapent toujours la balle à l’extérieur, pratiquement en tee-shirt, et sur la terre battue ! David Goffin, lui, a opté pour les courts un peu en retrait, et en dur, version Australie, évidemment. S’il n’y avait un vent plus frais à la tombée du jour et des décorations de Noël plus « kitch » les unes que les autres, on en oublierait presque qu'on est en plein fin décembre et que le temps est compté pour le nouveau 7 e joueur mondial en pleine préparation 2018. Mais David Goffin s’est mis à table avec nous face à ce panorama magnifique pour une interview très personnelle.

> Si on remonte à son enfance, à quel moment a-t-il senti ce goût pour le sport?

> Est-ce important pour lui d’être un exemple pour la jeunesse?