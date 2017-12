L'incendie au quartier Sainte-Marguerite à Liège serait d'origine criminelle

L’incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison du Degré des Tisserands, dans le quartier de Sainte-Marguerite à Liège, serait d’origine criminelle, a indiqué samedi matin le parquet. Un expert incendie et le labo sont descendus sur place.

Les flammes ont été maîtrisées en début de matinée. L’immeuble ne serait par ailleurs plus habité.

En raison d’un important dégagement de fumée, six adultes et deux enfants ont été évacués, indiquait plus tôt dans la matinée la police locale. L’incendie n’a pas fait de victimes.