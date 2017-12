Le FC Barcelone relègue le Real Madrid à 14 points après sa victoire lors du Clasico (0-3, vidéos)

Face à une équipe madrilène réduite à dix suite à l’exclusion de Carvajal, les Blaugranas ont déroulé grâce à des buts de Luis Suarez, Lionel Messi (penalty) et Aleix Vidal.

Le FC Barcelone s’est imposé 0-3 sur la pelouse du Real Madrid, samedi, dans le choc de la 17e journée du championnat d’Espagne. Thomas Vermaelen a disputé l’ensemble de la rencontre pour le Barça, solide leader de la Liga avec 9 points sur son plus proche poursuivant, l’Atlético Madrid. Le Real est quatrième à 14 points.

Thomas Vermaelen était titularisé aux côtés de Gerard Piqué en défense centrale. Le Diable Rouge a été averti en début de rencontre pour une faute sur Modric (18e).

La plus belle occasion de la première période est à mettre à l’actif du Real. Sur un centre de la gauche signé Marcelo, Benzema devançait Vermaelen. Sa tête terminait sur le poteau (42e).

Le Barça débloquait la situation en début de seconde période. Un numéro de Busquets dans l’entrejeu donnait le coup d’envoi à un contre éclair: Rakitic lançait Sergi Roberto sur la droite. Ce dernier remettait en un temps pour Suarez dont la reprise ne laissait aucune chance à Navas (54e).

Dix minutes plus tard, Carvajal repoussait de la main une tête de Paulinho. L’arbitre accordait le penalty et montrait le carton rouge au défenseur madrilène. Messi ne tremblait pas des onze mètres (64e). Navas empêchait Messi de creuser un peu plus l’écart (70e).

Malgré l’infériorité numérique, le Real se ruait à l’assaut du but barcelonais. Vermaelen se montrait décisif sur un centre d’Asensio. Sur le corner, Ter Stegen détournait la tentative de Bale (78e). Le gardien sauvait à nouveau son équipe devant Ramos (82e).

Dans les arrêts de jeu, Aleix Vidal fixait le score à 0-3 après un bon travail de Messi sur la droite (90e+3).

Barcelone creuse un peu plus l’écart au classement. Les Catalans, 45 points, relèguent le champion d’Europe à 14 longueurs. Le Real, 31 points, compte une rencontre de moins. L’Atlético Madrid, 36 points, est deuxième, mais pourrait être dépassé par Valence (34 points), qui reçoit Villarreal samedi.