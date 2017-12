Douceur, humidité et grisaille marqueront cet après-midi de samedi, avec des maxima 6 à 10 degrés et un vent généralement modéré d’ouest à sud-ouest, selon le bulletin de l’IRM.

Une importante couche de nuages bas pourra parfois réduire la visibilité sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Quelques légères bruines peuvent se produire par endroits.

Ce soir et la nuit prochaine, les nuages resteront bien présents et distilleront encore de légères bruines par endroits. Ils pourront toujours réduire la visibilité sur les hautes plateaux de l’Ardenne. Les températures varieront peu et se situeront en fin de nuit entre 4 et 6 degrés en Ardenne et entre 7 et 9 degrés dans les autres régions. Le vent reste généralement modéré d’ouest à sud ouest.

Dimanche, douceur et grisaille restent au programme avec toujours de fines bruines par endroits et une visibilité parfois réduite en haute Ardenne. Maxima de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 9 à 11 degrés dans autres régions. Le vent sera modéré de sud ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Ce temps doux et humide accompagnera également le réveillon de Noël. Les nuages seront parfois accompagnés de fines bruines, et de mauvaises visibilités sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Minima de 4 à 9 degrés en allant des Hautes Fagnes au littoral et vent modéré de sud ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Pour le jour de Noël, la nébulosité sera encore abondante dans un premier temps mais en cours d’après -midi, de timides éclaircies devraient faire progressivement leur apparition. Le temps restera généralement sec durant cette journée. Les températures maximales seront comprises entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés sur l’ouest et le centre. Le vent de sud ouest sera modéré.