Un atelier d'une boulangerie liégeoise fermée par l'Afsca: plusieurs points de vente ne seront peut-être pas approvisionnés avant les fêtes

Or, il fournissait plusieurs importants points de vente à Liège et dans sa région. Alors que les commandes pour des bûches et autres pains spéciaux étaient nombreuses, les clients vont sans doute devoir trouver en urgence une solution de rechange.

Pour la boulangerie-pâtisserie Chez Charly, bien connue à Liège, le coup est dur. Et risque même d’être fatal. Suite à un nouveau contrôle mené dans son atelier de la rue Adolphe Borgnet, l’Afsca lui a en effet retiré son autorisation de production.

> La boulangerie-pâtisserie fournissait plusieurs points de vente qui sont donc dans l’incertitude.