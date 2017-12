Dans la nuit du 13 au 14 décembre, des bourrasques de vent localisées ont occasionné des dégâts en rue et à des habitations dans la région, à Binche et à Houdeng-Aimeries. Mais les compagnies d’assurances rechignent à intervenir en se basant sur une vitesse des vents de 80 km/h minimum.

Rue Grand Cavin, Michel, Binchois de 62 ans, ne comprend pas. Dans la nuit du 13 au 14 décembre, durant son absence, une bourrasque de vent a arraché un pan de sa toiture sur un peu plus de 2 m². Une toiture qui avait été entièrement changée il y a quelques années. Reste que du côté de son assurance, on rechigne à intervenir. La force des vents n’aurait pas dépassé les 80 km/h dans la région, lui dit-on. C’est le seuil limite au-delà duquel les assurances veulent bien intervenir en dégâts de tempête.

« C’est quand même invraisemblable, à se demander pourquoi on paye une assurance. On me dit que si la force des vents enregistrée dans la région ne dépasse pas 80 km/h, l’assurance n’interviendra pas. Mais une bourrasque localisée peut être plus forte que la moyenne. »