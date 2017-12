Après les parlements flamand, fédéral et bruxellois, le parlement de Wallonie s’apprête à adapter le régime de pension de ses députés. Un texte devrait être présenté au plus tard en février prochain. Il « suivra le mouvement » et calquera la pension des députés sur le système imposé aux citoyens.

Nos différents parlements ont, pendant plusieurs mois, tenté de trouver une solution commune. Un accord de principe avait été acté, mais, jugeant que la mise en œuvre prenait trop de temps, le parlement flamand avait fait cavalier seul au printemps dernier. Le fédéral. Les députés bruxellois aussi suivaient le mouvement. Il se disait que les députés wallons n’avaient pas trop envie de bouger. On évoquait même une étude extérieure qui devait durer un an et aurait été un prétexte pour ne pas avancer. Ce n’est pourtant pas le discours tenu ce mercredi par André Antoine, le président du parlement wallon. « C’est incroyable que vous me demandiez cela aujourd’hui, car nous sommes en train d’en discuter », nous a-t-il lancé hier, visiblement surpris. « Un texte sera présenté aux députés au début de 2018, en février au plus tard. Nous allons suivre la Flandre ! Il est logique que nous participions aux efforts demandés aux citoyens. Il y aura une période transitoire jusqu’en 2019. Chacun devra se définir d’ici là ».

À partir des élections de 2019, un député ne pourra donc plus partir à la retraite à 62 ans comme aujourd’hui, mais à 65.

> Des mesures transitoires sont prévues