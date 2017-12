C’est désormais très clair. Burger King fait un carton en Belgique et fait de l’ombre à ses principaux concurrents. Pour preuve : une semaine à peine après son ouverture, le nouveau restaurant de Liège a déjà accueilli plus de 22.000 clients. Un record actuellement pour la Belgique, qui survient quelques mois après le carton plein des restaurants de Charleroi et de Namur.

Pour rappel, c’est la société Burger Brands Belgium qui chapeaute les enseignes Quick et Burger King en Belgique et au Luxembourg. Quid des prochaines ouvertures ? Officiellement, pas question de communiquer avant début 2018. Mais certaines informations ont d’ores et déjà filtré, grâce notamment aux demandes introduites par la chaîne de fast-food dans les communes. On sait ainsi qu’un Burger King ouvrira dans le courant 2018 à Verviers. Un autre établissement de l’enseigne devrait également s’implanter à Hognoul (Awans) en lieu et place du Quick actuel. Quant à la province de Namur, le CEO de Quick s’est montré beaucoup plus loquace : « Nous avons en effet des projets pour Namur et sa périphérie. » De quoi réjouir les fans !

> Devant le nouveau Burger King de Liège, c’est la file.

