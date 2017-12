Viva for Life bat tous les records: voici le montant fou récolté!

Mission accomplie donc pour les trois journalistes et animateurs de la RTBF - Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril - qui sont restés enfermés six jours et six nuits dans un studio de verre installés sur la Grand-Place de Nivelles, au pied de la Collégiale Sainte-Gertrude. Au total, le trio a assuré 144 heures de direct radio non stop sans manger de nourriture solide.

Leur objectif était de battre le record de dons collectés en 2016 à Charleroi, soit 3,45 millions d’euros.