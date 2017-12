Mais nos confrères du magazine Paris Match nous apprennent aussi que Johnny avait ses petites habitudes à Los Angeles. Ainsi, le célèbre rockeur était ami avec Serge Bueno, un Français installé en Californie, spécialisé dans la restauration de motos haut de gamme. Un ami intime de Johnny qui a du mal à se remettre de la triste nouvelle.

« C’était un monstre de simplicité et de gentillesse », explique Serge Bueno à Paris Match. « Il aimait bien venir me voir en fin de journée pour s’échapper un peu de Laeticia. Je gardais toujours pour lui une bouteille de chablis au frais, on s’installait dehors dans les canapés, je sortais des pistaches et des cacahuètes et on refaisait le monde en fumant une cigarette. On parlait moto, bien sûr, mais aussi de choses plus secrètes. Il adorait venir ici, comme d’ailleurs il aimait vivre à Los Angeles car personne ne le connaissait et partout où il allait, on lui fichait une paix royale. »