Pour l’occasion, Johnny avait offert à ses fans cette vidéo émouvante qui montre à tel point la famille Hallyday était soudée dans ces moments magiques. Dans cette vidéo postée sur Instagram, il y a tout juste un an, le 24 décembre 2016, Johnny semblait détendu et heureux. La famille chantait et dansait sur le célèbre tube de Mariah Carey, « All I Want For Christmas Is You ». Et entre deux couplets, Johnny lance d'une voix tonitruante: « Merry Christmas »...