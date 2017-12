Sa Pinto après Standard – Saint-Trond: «Nous n'avons pas eu la chance de notre côté»

Pour son retour sur le petit banc liégeois, Ricardo Sa Pinto n’aura pas connu les joies de la victoire, la faute à un but surprenant de Bezus sur corner. « Nous ne nous attendions pas à ce but en fin de rencontre… Nous étions meilleurs et contrôlions le match. Saint-Trond attendait notre erreur pour repartir en contre. Lorsque nous avons fait le plus dur, marquer, nous avons cru que nous nous imposerions. Nous avons commis une erreur de concentration et nous l’avons payée comme c’est toujours le cas au haut niveau. Je suis l’unique responsable de cela. Et je suis très déçu car les joueurs ont beaucoup donné et ne récoltent finalement qu’un point. Nous méritions mieux. Nous n’avons pas eu la chance de notre côté. »