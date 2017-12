Le rappeur Najib Chair se lâche contre Theo Francken: «Prends tes valises et casse-toi!»

« Prends tes valises et casse-toi, ouais va rejoindre les vautours. On te paiera tous le billet aller. Mais ne compte pas sur nous pour celui du retour. Polémique après polémique. Ce mec, sa seule compétence, fils, dans ce pays, c’est sûrement d’être raciste. À Twitter à tout bout de champ. Lui, ses potes, c’est des dictateurs accusés de Génocide au Soudan », déclame Code Rouge, alias Najib Chairi, sur un fond musical à la guitare. Ce rappeur est bien connu des jeunes bruxellois passionnés de rap. Ses précédents morceaux comptent des milliers de vues sur Youtube.

Le Molenbekois appelle clairement à la démission du secrétaire d’État N-VA à l’asile et la migration dans son titre « Théo, prends tes valises et casse-toi ». Il y affirme son opposition à l’affaire des Soudanais renvoyés dans leur pays par la Belgique. Ces derniers auraient été maltraités, voire violemment torturés par les autorités soudanaises à leur retour. « L’élément déclencheur, c’est l’expulsion des Soudanais », raconte Code Rouge à la RTBF. « Sachant pertinemment que ces gens cherchaient l’asile politique, les renvoyer c’était les renvoyer vers leur bourreau. Après, Theo Francken a tellement de casseroles ».

Mais l’homme ne s’arrête pas là, il va encore plus loin. Il n’hésite pas à décrire le secrétaire d’État comme un raciste, un SS et un collaborateur de la Seconde Guerre mondiale. « Le mec est un SS en manque d’occupation. Il aurait fait un peu de tricot, il n’aurait pas pété les plombs. En regardant l’histoire, il ne s’est pas dit « Plus jamais cela ». Comme la pub Danette, il a opté pour « On remet ça » », rappe-t-il.