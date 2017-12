Ce dimanche, douceur et grisaille restent au programme avec toujours de fines bruines par endroits, et une visibilité parfois réduite en haute Ardenne, selon les prévisions de l’IRM.

Les maxima iront de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 9 à 10 degrés dans les autres régions, sous un vent modéré de sud-ouest, parfois assez fort le long du littoral avec des pointes de 50 km/h.

Ce temps doux et humide nous accompagnera également durant le réveillon de Noël: les nuages seront parfois accompagnés de fines bruines et d’une mauvaise visibilité sur les hauts plateaux de l’Ardenne, avec des minima de 4 à 8 degrés.

Pour le jour de Noël, la nébulosité sera encore abondante dans un premier temps. Mais en cours d’après-midi, de timides éclaircies devraient faire progressivement leur apparition.

Le temps restera généralement sec et les températures maximales seront comprises entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés sur l’ouest et le centre. Le ventsera modéré de sud ouest, s’orientant progressivement au secteur sud.