Les magasins ont été pris d’assaut ce samedi pour les dernières courses de Noël. Pas de panique toutefois pour les retardataires qui n’ont pas encore leurs cadeaux et leurs menus pour le réveillon.

De nombreux magasins seront ouverts ce dimanche. Soyez vigilants, certains fermeront toutefois beaucoup plus tôt qu’un jour normal.

Si les longues files aux caisses et les parkings pleins à craquer vous ont découragé ce samedi, vous pouvez encore vous rattraper aujourd’hui. Les Colruyt seront ouverts jusqu’à 13h. Les Delhaize et Lidl fermeront vers 14h. Les Cora seront accessibles jusqu’à 17h. Les horaires des magasins Carrefour varieront selon les régions et les Aldi resteront fermés.

La plupart des centres commerciaux vous permettront de trouver vos derniers cadeaux jusqu’à 17h. C’est le cas des Bastions, Ville 2, Grands-Prés, Belle-Ile, St-Lambert, Hydrion, Westland shopping et le shopping de Nivelles. Basilix, Docks Bruxsel, City 2, Belle Fleur, l’Esplanade de Louvain et Les dauphins seront accessibles jusqu’à 18h. Pour Rive Gauche, ce sera 19h. La Médiacité à Liège gardera ses portes closes.