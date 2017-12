Nagui s'exprime sur le licenciement de Tex suite à sa mauvaise blague: «C'est dingue»

Dans une interview accordée au magazine française TV Mag, Nagui a en effet expliqué ce qu’il pensait du licenciement de son collègue Tex : « Je trouve ça complètement dingue », a lâché le présentateur de « Tout le monde veut prendre sa place ».

Avant d’ajouter : « Qu’un humoriste aille sur une autre chaîne faire la promotion de son DVD, en faisant une blague, mauvaise on est tous d’accord, mais en le disant avant… Certains disent il aurait pu s’excuser après, pourquoi il a attendu le lendemain. Peu importe… De là à arrêter une carrière comme ça, c’est pas cool, c’est pas bien. C’est violent. Et oui, c’est disproportionné ».

La 1er décembre dernier, sur le plateau de « C’est que de la télé », sur C8, Tex avait lâché une blague sur la problématique des femmes battues : « Vous savez ce qu’on dit à une femme qui a les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ! ». La séquence avait choqué pas mal de monde et, suite à cette polémique, rance 2 avait pris la décision de virer son animateur, pourtant en poste depuis plus de 15 ans.