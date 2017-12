Sur sa page Facebook, Sylvie Vartan a tenu à souhaiter de joyeuses fêtes à ses fans, sans oublier de les remercier pour leur soutien. Mais la chanteuse française n’a pas manqué de rendre hommage, une fois de plus, à son ancien mari Johnny Hallyday, décédé le 6 décembre dernier : « Cette année les fêtes vont être un peu tristes, pas tout à fait habituelles », a-t-elle expliqué.

« Au fil des jours, vous avez été nombreux à m’envoyer vos condoléances et me témoigner votre amitié. Croyez bien que j’ai été profondément touchée par vos nombreuses marques de sympathie, et vous en remercie du fond du cœur », a-t-elle ajouté, avant de souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui liront son message.