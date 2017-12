Vermaelen après son premier Clasico: "Un rêve de gosse s'est réalisé"

Le FC Barcelone s’est imposé 0-3 sur la pelouse du Real Madrid, samedi, dans le choc de la 17e journée du championnat d’Espagne. Thomas Vermaelen a disputé l’ensemble de la rencontre pour le Barça, solide leader de la Liga avec 9 points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Atlético Madrid. Le Real est quatrième à 14 points.

Thomas Vermaelen était titularisé aux côtés de Gerard Piqué en défense centrale lors du Clasico. Le Diable rouge a été averti en début de rencontre pour une faute sur Modric (18e). Globalement, il a livré une prestation solide, à l’instar du Barça, victorieux 0-3 dans l’antre du Real Madrid.

« On quitte le terrain sur le score de 0-3, on est forcément très heureux. Ça ne pouvait pas être mieux. C’est l’un des plus grands matches du monde, un rêve de gosse s’est réalisé », évoquait-il à la fin de son premier Clasico.

« Je ne veux pas quitter ce club. Certes, tous les joueurs évoluent à un haut niveau. Donc c’est quasi impossible de jouer tous les matches. Mais je vais continuer à travailler dur pour jouer un maximum.

De plus, nous sommes en tête de la Liga. Vu notre avance, nous sommes bien partis. Mais si je disais que la course au titre est déjà finie, ce serait un peu stupide. Il y a encore un long chemin à parcourir ».