Stib: un examen interne annulé sur des soupçons de fraude

L’examen concernait la nomination de gestionnaires de lignes pour le métro, selon des sources syndicales, indique dimanche la RTBF. Neuf candidats étaient sur les rangs pour deux postes. Certains candidats favorisés, soutenus par un ou plusieurs cadres, auraient obtenu les questions et réponses à l’avance. Une dénonciation a mis le feu aux poudres, la similitude dans les réponses aurait trahi les tricheurs.

Après plusieurs jours d’enquête et une série d’auditions, la direction des ressources humaines a annulé les résultats et programmé une nouvelle session. Une investigation plus poussée devrait déterminer qui est à l’origine de la fraude et s’il y a déjà eu des précédents.

A la direction de la Stib, on confirme qu’un nouvel examen aura lieu, mais on parle plutôt d’un problème dans la «procédure de communication des résultats qui n’a pas été respectée». Les lauréats auraient été avertis de leur note avant le dévoilement officiel.