Standard – Saint-Trond (1-1): toutes les réactions des Rouches et des Canaris

Paul-José Mpoku est revenu sur le partage entre le Standard et Saint-Trond (1-1) « Nous avions fait le plus dur en parvenant à marquer puis nous ramassons un but ! Nous savions que si Saint-Trond marquait, ce serait certainement sur phase arrêtée, c’est ce qui s’est produit… Nous sommes vraiment très déçus de l’issue de cette rencontre. Je dois cependant reconnaître que si nous avons dominé la partie, nous avons éprouvé beaucoup de difficultés à marquer. L’entraîneur nous a dit à la pause de simplifier notre jeu pour y parvenir. Nous y parvenons… avant d’encaisser. Nous avions une nouvelle belle opportunité d’entrer dans le top 6 et nous avons encore échoué ce qui a le don de m’énerver. »

Voici d’autres réactions

Ricardo Sa Pinto : « Nous ne nous attendions pas à ce but en fin de rencontre… Nous étions meilleurs et contrôlions le match. Saint-Trond attendait notre erreur pour repartir en contre. Lorsque nous avons fait le plus dur, marquer, nous avons cru que nous nous imposerions. Nous avons commis une erreur de concentration et nous l’avons payée comme c’est toujours le cas au haut niveau. Je suis l’unique responsable de cela. Et je suis très déçu car les joueurs ont beaucoup donné et ne récoltent finalement qu’un point. Nous méritions mieux. »

Razvan Marin : « Nous avons tout donné pour décrocher les trois points de la victoire mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous encaissons sur un corner très bien frappé, il n’y a rien d’autre à dire là-dessus. Nous perdons 2 nouveaux points dans la course au top 6, à nous de travailler encore plus pour enfin le décrocher. »

Collins Fai : « Je suis positionné au premier poteau sur le corner. Je m’attendais à ce type de frappe, je suis là pour cela. Je tente de prendre cette balle. J’ai peut-être loupé le bon timing au moment du saut… Voilà un partage qui fait mal au moral car nous avons tout donné face à une équipe qui a très bien défendu. »

Jonas De Roeck : « Le Standard était meilleur en deuxième période. Trop de joueurs n’étaient pas à leur niveau de notre côté. Je suis donc très content avec le résultat que nous sommes parvenus à obtenir. Après avoir encaissé, nous avons su réagir, même si nous avions déjà donné énormément dans cette rencontre. Je dois reconnaître qu’on ne méritait pas autant en arrachant ce point. Et en plus notre but survient sur un corner direct… Si mon joueur le fait exprès, c’est extraordinaire, mais je crois qu’il a seulement voulu effectuer un beau centre. Au final, ce point est très important car il nous permet de laisser le Standard derrière nous et de demeurer dans le top 6, sans parler de l’aspect mental. »