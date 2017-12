Mariah Carey va rechanter à Times Square, pour faire oublier sa prestation du Nouvel An 2017

Mariah Carey a visiblement pris la résolution, pour 2018, de ne pas rester sur un échec. La diva américaine a annoncé qu’elle allait rechanter à Times Square pour le Nouvel An, 365 jours après sa performance chaotique sur la place new-yorkaise.

Pour le réveillon de l’an dernier, la superstar avait enchaîné les couacs techniques sur scène peu avant la traditionnelle «tombée de la boule» devant près d’un million de personnes. Le décalage entre sa voix et la bande son ou encore les problèmes de micro avaient totalement déstabilisé Mariah Carey qui s’était arrêtée de chanter pendant que ses danseurs poursuivaient leur chorégraphie. L’épisode gênant lui avait valu une salve de commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux.

«On est tous d’accord sur le fait que l’année dernière ça ne s’est pas exactement passé comme prévu», a reconnu la chanteuse vendredi dans un communiqué commun avec la société du producteur Dick Clark, responsable du spectacle.

«Nous sommes ravis d’aller de l’avant et d’offrir une nuit incroyable de musique et de fête.»

Pour le réveillon de cette année, Nick Jonas et Camila Cabello se produiront également sur la plus célèbre place de New York.