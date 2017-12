Anderlecht cherche son identité: "Notre objectif, c'est de remonter à la 2e place", concède Dendoncker

Certes, le club bruxellois a renoué avec la victoire après les revers concédés contre Charleroi puis à Bruges. Un succès engrangé contre les Germanophones (1-0) qui relance quelque peu un club largué dans la hiérarchie (13 points de retard sur le FC Bruges). Mais vu la situation en championnat, les éliminations en Coupe d’Europe et en Coupe de Belgique ainsi que le visage peu séduisant affiché vendredi soir, Hein Vanhaezebrouck a du pain sur la planche.

« Notre objectif, c’est de remonter à la deuxième place. Après, on verra », concède d’ailleurs Leander Dendoncker. Le mot « titre » aurait-il dès lors quitté le langage des Anderlechtois. « Nous vivons une période difficile », énonce Pieter Gerkens. « Nous oublions par exemple de finir nos actions », ajoute son coach.

En fait, il manque cette étincelle dans le jeu du Sporting, ce grain de folie qui permettrait de rallier un public, de plus en plus critique, à sa cause. « Heureusement que les jeunes étaient en forme contre Eupen », notait un fan du RSCA, conscient que sans le but d’Amuzu, Anderlecht aurait à nouveau réalisé une opération mathématique tout bonnement catastrophique.

Mardi soir, il faudra montrer autre chose face à La Gantoise, une formation d’un autre calibre que la lanterne rouge de notre Division 1A. Et sans Henry Onyekuru, un joueur pourtant capable, via ses accélérations, d’amener de l’explosivité.