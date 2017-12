Une chaîne humaine et des bougies autour du centre fermé de Vottem

Environ 500 personnes se sont rassemblées dimanche après-midi autour du centre fermé de Vottem, munies de bougies pour mettre en lumière «la face la plus honteuse de la politique d’asile et d’immigration de l’Etat belge: les centres fermés et les expulsions».

Une délégation composée de représentants d’associations mais aussi de parlementaires est entrée et a apporté aux résidents un message de solidarité, un soutien chaleureux et une recharge téléphonique pour chacun.

La délégation qui est entrée a aussi interpellé la direction du centre quant à la présence de Soudanais. «On a eu l’assurance qu’il n’y a plus de Soudanais enfermés actuellement au centre. Il y en a eu mais à priori, ils ont tous été renvoyés vers d’autres pays», a expliqué une porte-parole du CRACPE, France Arets.

Les militants souhaitaient également mettre l’accent sur la violence accrue de la politique mise en œuvre par le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken, «qui souhaite réenfermer les familles et enfants avec la construction de pavillons à côté du 127 bis à Steenokkerzeel».

«Outre la recharge téléphonique, l’important pour les occupants du centre était de pouvoir discuter et échanger quant à leurs conditions de vie», a ajouté la porte-parole.