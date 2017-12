Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé dimanche le transfert de Tel Aviv vers Jérusalem de l’ambassade de son pays en Israël, à l’instar de la récente annonce des Etats-Unis et malgré un vote de condamnation de l’Assemblée générale de l’ONU qui a eu lieu cette semaine.

Jimmy Morales et Benjamin Netanyahu en 2016

Le président a annoncé sa décision via un bref message posté sur les réseaux sociaux, après s’être entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dimanche. «J’ai donné des instructions à la ministre (des Affaires étrangères, Sandra Jovel) pour entamer les démarches» pour mettre en oeuvre cette décision, a fait savoir le président, sur Twitter et via son service de presse.

Jeudi, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté à une large majorité une résolution condamnant la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem comme capitale d’Israël. Pour 128 membres ayant voté pour et 35 abstentions, 9 pays avaient en revanche voté contre le texte. Le Guatemala en faisait partie, aux côtés d’Israël et des Etats-Unis, mais aussi du Togo, de la République des Îles Marshall, la Micronésie, Nauru et les Palaos.

Le lendemain du vote, Jimmy Morales n’avait pas fait mystère de son soutien à la position américaine, précisant que le «Guatemala est historiquement pro-Israël».

Le 6 décembre, le président américain Donald Trump avait reconnu «officiellement Jérusalem comme capitale d’Israël», marquant une rupture spectaculaire avec des décennies de diplomatie américaine et internationale. Symbole de ce revirement: la décision parallèle de déplacer l’ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel-Aviv vers la Ville sainte, un déménagement qu’il a demandé de «préparer» mais qui est encore bien loin d’être effectif. La colère a bien sûr été palestinienne, les Palestiniens revendiquant Jérusalem-Est, occupée puis annexée par Israël, comme la capitale de l’Etat auquel ils aspirent. Mais elle a également été, bien plus largement, internationale, Trump apparaissant relativement isolé sur ce point. Le lendemain de l’annonce officielle, le Premier ministre belge Charles Michel avait notamment, devant les députés de la Chambre, indiqué «condamner» cette déclaration.

Jimmy Morales est le premier chef d’Etat à emboîter le pas à Washington.