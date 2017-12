La Jeepney, un type de véhicule local dérivé d’une Jeep, et qui peut transporter davantage de personnes qu’une voiture normale, avait probablement à son bord des membres d’une même famille, qui se déplaçait dans le cadre des festivités de Noël. La police pense qu’ils se rendaient à la messe dans une ville voisine.

Les 20 personnes décédées étaient à bord de ce véhicule.

L’accident, qui a eu lieu avant l’aube, a également fait 24 blessés. Il a eu lieu à Agoo, à environ 200 km au nord de la capitale Manille.

Selon une source policière, les passagers de la Jeepney étaient des proches, qui se rendaient à une messe de Noël à la cathédrale de Manaoag. «Il est possible que la jeepney ait dépassé un autre véhicule et se soit retrouvée face au bus, sur la bande de circulation inverse. Nous enquêtons également pour déterminer si le chauffeur a pu s’assoupir et laisser le véhicule dériver vers l’autre bande», précise Roy Villanueva, chef de la police locale d’Agoo.