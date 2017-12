Sur sa page facebook, le météorologiste a décrtiqué ses prévisions pour chacun des dix prochains jours.

Et là, surprise, lorsque l’on tombe sur le jeudi, c’est carrément un tapis de neige d’une épaisseur variant entre 5 et 10 centimètres que Luc Trullemans prévoit pour les régions du pays situées au-dessus de 300 mètres. Voire plus au-dessus de 600 mètres.

Juste après, nouvelle période de redoux qui permettra de vivre une St Sylvestre « non blanche »...

Le détail :

Prévisions des fourchettes de températures et du type de temps attendus ces prochains jours en Belgique (Moyenne des ensembles GFS-ECMWF)

Lundi 25 déc : min 1/6° max 3/9° ; pas de soleil et 0 à 2L/M² de précipitations ; vent soufflant avec pointes de 40 km/h (SE) et 70 km/h (NO).

Mardi 26 déc : min 0/5° max 3/7° ; 2 à 4h de soleil mais 0 à 2h en Ardenne ; 5 à 6L/M² de pluie . Vent soufflant avec des pointes de 50 à 80 km/h.

Mercredi 27 déc : min -2/+4° max +2/+6° ; peu ou pas de soleil et 5 à 10L/M² de précipitation sous forme de neige fondante au-dessus de 500-600m et de neige au-dessus de 600m. Pointes de vent entre 40 et 70 km/h.

Jeudi 28 déc : min -4/+4° max -2/+6° ; 1 à 4h de soleil et 3 à 7L/M² de précipitations sous forme de grésil, neige fondante en plaine et 7 à 11L/M² en Ardenne généralement sous forme de neige donnant une couche entre 5-10cm au-dessus de 300m voire plus au-dessus de 600m.

Vendredi 29 déc : min -4/+2° max -1/+7° ; 1 à 3h de soleil et 2 à 5L/M² de précipitations sous forme de neige fondante ou neige en plaine et de neige au-dessus de 200m avec accumulation au sol possible de 1 à 5cm en plaine et 5 à 15cm au-dessus de 300m.

Samedi 30 déc : min -1/+3° max +2/+9° ; 0 à 2h de soleil et 2 à 6L/M² de pluie en plaine et 6 à 8L/M² de pluie en Ardenne sauf au-dessus de 500-600m où il neigera temporairement avant le dégel.

Dimanche 31 déc : 0/7° max 8/14° ; peu ou pas de soleil et 4 à 8L/M² de pluie.

Lundi 1er janvier 2018 : min 3/9° max 8/13° ; 2 à 3h de soleil et 3 à 5L/M² de pluie.

Mardi 2 jan : min 1/6° max 5/9° ; 2 à 4h de soleil et 2 à 5L/M² de pluie.