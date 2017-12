Matt Pokora ne fait pas réellement un «break» pendant un an

Matt Pokora veut s’éloigner de la scène médiatique pendant un an. Cela dit, ce dernier ne compte pas arrêter totalement sa carrière de chanteur durant un an. « J’ai annoncé que je voulais faire une pause quelques mois. Mais ne vous inquiétez pas. En réalité je vais travailler en sous-marin sur mon prochain album », a déclaré le chanteur lors d’un show dans une discothèque beaumontoise. Une nouvelle que ses fans prennent plutôt bien : « Au départ, nous étions un peu tristes. Ensuite, on a compris qu’il avait enchaîné beaucoup d’albums, de tournées, puis The Voice, etc. C’était de trop pour lui », nous explique Nathalie, 47 ans et fan inconditionnelle de l’interprète de « Pas sans toi ».

