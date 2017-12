Mort de Jérémy, fauché par un train à Morlanwelz: tout élève sur les rails sera exclu

F. Sch.

Trois jours de renvoi puis exclusion si récidive, en plus des poursuites pénales et des amendes administratives. Les conséquences seront lourdes pour ceux qui tenteront désormais de traverser les voies du chemin de fer. Établissements scolaires, police fédérale et Parquet de Charleroi appliqueront la tolérance zéro.