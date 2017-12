Meghan Markle a été invitée à passer Noël avec la famille royale dans la propriété de la reine d’Angleterre, à Sandringham, dans le Norfolk, dans l’est du Royaume-Uni. C’est une première pour la future épouse du prince Harry. Le (futur) couple royal s’est montré pour la première fois aux côtés du prince William et de Kate Middleton.

Meghan Markle portait un manteau beige de la marque Sentaler en laine d’alpaga, un sac à main «Pixie » de Chloé, des boucles d’oreilles «flocons de neige» de la maison Birks, des bottes Stuart Weitzman et un chapeau marron.

En images

