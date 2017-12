Sara De Paduwa, présentatrice de divertissement préférée du public: «Je ne triche pas»

Pour la deuxième année consécutive, Sara De Paduwa est la présentatrice de divertissement préférée du public. Nous sommes allés lui annoncer la bonne nouvelle alors qu’elle était encore enfermée dans le cube de Viva For Life, à Nivelles, juste avant Noël. Entre deux prises d’antenne et sans aucun signe extérieur de fatigue, l’animatrice a répondu à nos questions.

C’est la plus belle des récompenses. Le public me soutient et aime ce que je fais. Cela veut dire qu’il aime ce que je suis car je reste la même à la télévision, en radio et dans la vie. Bon, peut-être avec un peu moins d’énergie dans la vie », lâche-t-elle dans un grand éclat de rire.

Si Sara De Paduwa reconnaît qu’elle a beaucoup travaillé pour une telle reconnaissance, elle nous dit aussi qu’elle ne triche jamais et qu’elle a « juste envie d’amener un sourire, de la bonne humeur ». « Je ne fais pas de la télé pour faire de la télé mais j’ai de l’énergie et je veux la partager. Que cela s’avère payant me rend heureuse. Mon vrai bébé, c’est le « 6/8 » sur La Une. C’est une bulle à part. On est une toute petite équipe très soudée sans producteur. J’ai besoin de ça car je suis un électron libre ».