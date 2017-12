Samedi soir, Dieter Vanhove est sur le chemin du retour après une soirée dans le quartier étudiant de Gand. Alors qu’il se dirige vers la gare en compagnie d’un ami, l’étudiant de 20 ans est soudainement attaqué. « Tout s’est passé si vite. Ils devaient être au moins quatre. Ils voulaient nos téléphones portables, montres et portefeuilles » raconte-t-il au Laatste Nieuws. « On ne s’est pas battu… mais ils ont continué de nous tabasser. Vous entendez souvent des histoires de vols brutaux. Mais jamais vous ne pensez que ça vous arrivera un jour… »

Les voyous ont évidemment pris la fuite après l’agression, non sans avoir pris la peine d’enlever les chaussures de leurs victimes avant. Un acte violent aux terribles conséquences pour Dieter : un tympan déchiré, une commotion cérébrale et un gros œil au beurre noir. Il a pu quitter l’hôpital de Gand le jour de Noël mais a rapidement dû se rendre dans un hôpital du Limbourg pour un traitement supplémentaire à l’oreille. « Ce n’est pas le meilleur Noël de ma vie. Heureusement, mes parents sont venus me rendre visite la veille de Noël. » Quant à son ami, qui avait des blessures moindres, il a pu rentrer chez lui plus tôt.

Les auteurs de l’agression n’ont toujours pas été retrouvés à l’heure actuelle. Mais la police de Gand serait sur une piste grâce aux signaux émis par l’un des smartphones volés. « Même si mon téléphone est le dernier de mes soucis, ces malfrats doivent être retrouvés » explique Dieter.