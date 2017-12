Pour réaliser ses prévisions pour l’année 2018, il s’est appuyé sur des flashs et des messages établis avec sa grand-mère, Victoire, qui faisait le même métier.

Les prédictions que vous allez lire, Dominique Lehmann les prépare depuis un an. « Il m’est impossible de m’installer autour d’une table et de recevoir en l’espace d’une heure ou deux toutes ces informations sur des sujets aussi divers et variés. Tout au long de cette année 2017 et au fur et à mesure des événements importants qui se sont produits, je m’y suis intéressés et je me suis interrogé sur leur suite durant l’année à venir ».

Les décès possibles :

Un ancien président de la république française, Bernard Tapie, Renaud et Jane Birkin.

> Le sort des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2018 et un premier grand chelem potentiel pour Goffin.

> Les autres événements marquants.