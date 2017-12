Un jour de Noël tragique. Ce lundi matin, un jeune homme qui s’inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de ses grands-parents Salvatore et Clémentine depuis quelque temps s’est rendu chez ces derniers, rue Louis Demeuse à Herstal, pour s’assurer de leur état de santé… Ses inquiétudes étaient malheureusement justifiées…

C’est une bien triste histoire que celle qui s’est déroulée ce lundi 25 décembre, jour de Noël.

Lundi matin, un jeune homme de 22 ans qui s’inquiétait de ne plus avoir de nouvelles de ses grands-parents depuis quelque temps s’est rendu chez ces derniers, rue Louis Demeuse à Herstal, pour s’assurer de leur état de santé. À son arrivée, le petit-fils a vite compris que quelque chose n’allait pas : la boîte aux lettres débordait de courrier et Salvatore et Clémentine ne répondaient pas à ses coups sur la porte d’entrée… Le jeune homme a alors contacté sa famille, et également les services de police qui ont ouvert la porte du domicile. Malheureusement, les inquiétudes de la famille de ces deux personnes âgées étaient justifiées. Le couple a été découvert sans vie.

Face à ce double décès, la police et le laboratoire se sont assurés qu’il n’y avait là rien de suspect. Ce qui fut bien le cas, les causes étant naturelles. Le fils de la défunte explique: «Clémentine était fort malade. Salvatore s’occupait beaucoup d’elle.»