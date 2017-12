«Dangereux, le passage à niveau»: un riverain dénonce un manque de signalisation à cet endroit

Mercredi dernier, un train de marchandises a percuté une voiture sur la ligne 96 entre Bruxelles et Mons. L’accident a eu lieu à hauteur du passage à niveau situé à côté de la place de Masnuy-Saint-Pierre. Le conducteur avait eu le temps de quitter son véhicule avant l’impact. Laurent Joly habite juste à côté de l’endroit en question. « Ce genre d’accident se produit au moins une fois par an », précise-t-il. « Quand cela arrive, nous avons parfois le temps de prévenir le train afin d’éviter la collision mais ce n’est pas toujours le cas ». Le riverain emprunte régulièrement le croisement et dénonce un manque de repère.

Laurent Joly évoque aussi un autre souci au sujet du passage à niveau. En été, la végétation complique la vie des conducteurs. « La présence des hautes herbes rend le croisement encore plus dangereux. »

Il a envoyé au début du mois d’octobre un message auprès de la SNCB. Ce dernier n’a reçu aucune réponse à ce jour.