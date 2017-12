Pas seuls pour fêter Noël!

« Rompre la solitude dans laquelle on est chaque jour, c’est un vrai plaisir », résume Jean-Marie. « J’étais un peu stressé à l’idée de venir à l’Excel car c’est la première année mais une fois ici, c’est que du bonheur ! On mange bien et on papote. C’est un bon Noël pour moi »

Dans l’enceinte du stade de l’Excel, ils sont 175 à fêter Noël ensemble, au son d’un groupe de musique, histoire d’inviter un ou une partenaire à danser comme Homer et Marie-Christine. Les deux Mouscronnois sont également comblés par les différents plats dégustés. « À Noël, on est ensemble et c’est le principal. L’amitié est toujours là. De temps en temps, elle nous permet de rompre la monotonie du quotidien », résume Homer. Sa voisine de table acquiesce avant de me confier à l’oreille qu’elle est aussi là pour danser. « Si je peux en profiter pour avoir un cavalier le temps d’une petite valse ou d’un tango, je ne dis pas non… »

Plus d’informations dans notre édition digitale.