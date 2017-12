Tatiana Silva a eu une année 2017 très chargée: « J'ai besoin de calme, de stabilité »

Pour elle, on pousse un grand « cocorico ! ». En mars de cette année, Tatiana Silva quittait la météo de la RTBF pour celle de TF1. Quelques mois plus tard, notre compatriote, belle et réfléchie, décrochait une place pour la finale de « Danse avec les stars ». 2017 est assurément son année !

Mais si la France a adopté « Tatou », comme l’appelait son partenaire Christophe Licata, son cœur est toujours bien belge. C’est chez nous qu’elle a passé les fêtes de Noël. Avant de s’installer « plus longuement à l’antenne pour les fêtes de fin d’année ».

2017 a été la plus belle année pour vous, professionnellement ?

C’est assurément l’année la plus dense et la plus riche en opportunités et en changements ! Il y a eu des années très belles, comme celle où je suis arrivée à la RTBF… Mais c’est vrai que 2017, c’est un peu un millésime, c’est l’année la plus incroyable de ma carrière ! (sourire) Après, c’est une année intense aussi parce que j’ai emménagé à Paris. J’ai le sentiment que ça ne fait que quelques mois et pourtant, ça fera bientôt un an qu’on m’a annoncé que j’arrivais sur TF1. Et cette année, je ne l’ai pas vu passer !

Comment vous sentiez-vous, le 10 mars dernier, pour votre 1 re météo sur TF1 ?

J’étais très heureuse mais en même temps très stressée. Parce que la météo sur TF1, c’est une météo très regardée et tu n’en prends conscience finalement que quand tu es là. Je n’ai pas eu de pression mise par qui que ce soit. Mais elle se met de manière plus contournée, quand tu te rends compte que tu es sur TF1, que c’est Jean-Pierre Pernaut qui va t’annoncer, après son JT, devant 4 millions de gens en direct ! Je voulais non seulement être à la hauteur de la RTBF qui m’a formée, mais aussi à la hauteur d’Evelyne Dhéliat et de tous ceux qui ont appuyé le choix de ma venue. Il y avait cette envie de bien faire et de mériter sa place, d’être à la hauteur.

Qu’est-ce que « Danse avec les stars » a changé en vous ?

Pour l’instant c’est vraiment très difficile de mettre des mots sur ce qui se passe, parce que c’est encore en train de décanter, les choses sont en train de remonter à la surface tout doucement. Mais il y a eu trois points essentiels : essayer de faire confiance à l’autre, et Christophe (Licata) a fait un travail formidable avec moi ! Autre point : je me suis dit que j’avais des ressources et que je me relève toujours. Et ça, parfois, je l’oubliais. J’ai été contente de m’en rendre compte sur un parcours pas toujours facile. Et enfin, je me suis rendu compte que j’ai une grande exigence avec moi, alors que je ne me considère pas comme perfectionniste. C’est bien d’être exigeante, mais le cerveau et le corps ont besoin de douceur pour avancer. Si tu t’autoflagelles tout le temps en te disant que ça ne va pas – il y a déjà assez de gens comme ça pour te critiquer –, si tu ne te fais pas confiance, tu ne peux pas l’exiger d’autres personnes.

Christophe Licata fait partie de vos plus belles rencontres de l’année ?

Oui ! J’ai rencontré beaucoup de gens mais apprendre à connaître quelqu’un ça prend du temps et « DALS » a accéléré beaucoup de choses. Et je pense aussi à mes amis Élodie (de Sélys), Cathy (Immelen) et Thomas (Ancora). Ça m’a profondément touchée qu’ils suivent toute mon aventure « Danse avec les stars ». Chaque samedi, ils regardaient. Ils sont venus deux fois de Belgique sur le plateau et les voir investis comme ça, ça m’a fait vraiment chaud au cœur. C’est là que tu partages des moments forts avec les gens et où tes amitiés peuvent passer à un cap supérieur. Quand je suis arrivée en finale, j’ai une vidéo d’eux où ils hurlent comme si la Belgique était passée en finale de la Coupe du Monde ! Mes amis constituent ma famille de tous les jours – parce que ma famille vit trop loin et a du mal à suivre mon quotidien – et voir ces amis aussi heureux pour moi, sans rien recevoir en retour, j’ai découvert une autre facette de l’amitié et de l’amour qu’ils peuvent me porter. Ça renforce les liens alors que je pensais être plus isolée de mes amis de Belgique en déménageant à Paris.

Comment envisagez-vous 2018 ?