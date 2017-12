Les parents pensaient que leurs fils avaient simplement pris froid: Dean, 24 ans, est mort d'une maladie très grave

Voilà un an, la maladie emportait Dean. Cela faisait plusieurs semaines que le jeune de 24 ans était malade. À l’époque, il pensait à un simple rhume et, avec un horaire chargé, avait reporté de semaine en semaine la visite chez le médecin. Ce n’est qu’après avoir craché du sang que Dean s’était enfin décidé à consulter. Il a alors découvert qu’il souffrait d’une maladie rare : la myocardite. Une inflammation cardiaque qui, si elle n’est pas soignée à temps, peut provoquer de graves dommages au cœur.

C’est ce qui lui a coûté la vie le 25 décembre 2016. Ses parents l’avaient alors retrouvé mort dans son lit. Un an après ce terrible drame, Sheena et Colin Hill ont parlé de leur drame au Dailymail pour mettre en garde les autres parents. « Ça a été l’année la plus longue de notre vie et, aussi, la plus courte. Nous ne pouvons pas croire que ça fait déjà si longtemps… Les dernières semaines ont été horribles parce que, en regardant en arrière, nous ne savions pas à quel point il était mal » raconte-t-elle.

« Chaque jour, vous réalisez que cela fait un an qu’il est entré à l’hôpital ou un an depuis qu’il a commencé à développer des caillots sanguins. C’est comme revivre ce cauchemar à nouveau. La maladie qui a tué Dean est relativement rare et, selon la British Heart Foundation, peut être traitée si elle est détectée tôt. Mais lorsqu’elle se développe, la myocardite peut exercer une pression sur le cœur et le faire s’arrêter. C’est ce qui s’est produit pour Dean… »

C’est pourquoi, elle veut inciter les gens à être plus attentifs lorsqu’ils pensent souffrir d’un « simple rhume » : « Si vous avez une forte toux ou un rhume et que les symptômes ne disparaissent pas, allez consulter un médecin et insistez pour avoir plus de vérifications si vous pensez que quelque chose ne va pas. Je me souviens d’avoir dit à Dean d’aller voir les médecins encore et encore. Il ne l’a pas fait parce que ce n’était pas dans sa nature de le faire et il n’aimait pas être en congé. Il ne pensait pouvoir tomber malade parce qu’il était toujours en parfaite santé. Mais une maladie comme celle-là peut arriver à n’importe qui. »