Steven Defour marque un but splendide sur la pelouse de Man United (vidéo)

Steven Defour a profité du Boxing Day pour se mettre en évidence de la plus belle des manières. C’est sur un coup franc que le Belge a planté son premier but de la saison. Et de quelle manière !

Sa frappe sensationnelle a permis à Burnley de faire le break dès la 36e minute de jeu sur la pelouse de Manchester United.

GOOOOOAAAALLLL !!! Quel coup franc de @StevenDefour . En pleine lucarne pour doubler l'avance de #Burnley à Old Trafford. Magique. #MUNBUR pic.twitter.com/QD3slbp8Po — VOOsport (@VOOsport) 26 décembre 2017

Voici le premier but de cette partie :