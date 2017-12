Steven Defour marque un but splendide sur la pelouse de Man United (vidéos)

Alors que Burnley tenait une victoire de prestige sur le terrain de Manchester United mardi lors de la 20e journée de Premier League, les Clarets ont été rejoints dans les arrêts de jeu (2-2) malgré un but imparable de Steven Defour.

Dès les premières secondes de la partie, Burnley prenait les Red Devils à froid avec un but de Barnes (3e) qui profitait d’un cafouillage dans le rectangle. Les Clarets contrôlaient leur avance et doublaient la mise via Steven Defour. Le Diable rouge décochait un coup franc des 25 mètres qui terminait sa course dans la lucarne de De Gea (35e). Monté au jeu au repos, Lingard réduisait l’écart (51e) avant d’égaliser dans les arrêts de jeu pour offrir un nul inespéré à Manchester United (91e).

GOOOOOAAAALLLL !!! Quel coup franc de @StevenDefour . En pleine lucarne pour doubler l'avance de #Burnley à Old Trafford. Magique. #MUNBUR pic.twitter.com/QD3slbp8Po — VOOsport (@VOOsport) 26 décembre 2017

Steven Defour a été remplacé à la 66e minute tandis que Romelu Lukaku a joué les 90 minutes pour les Red Devils. Burnley, 33 points, manque une occasion de raccrocher au top 5 et reste septième. Manchester United conserve sa deuxième place et ne compte plus qu’un point d’avance sur Chelsea, troisième. Les Blues ont fait la différence (2-0) en deuxième période face à Brighton avec des buts de Morata (46e) et Alonso (61e). Thibaut Courtois a disputé l’ensemble de la partie tandis qu’Eden Hazard a été remplacé à la 73e minute. Michy Batshuayi a joué les dix dernières minutes.

Les Red Devils menés après deux minutes de jeu à peine ... #ManchesterUnited va devoir se battre pour revenir dans le coup #MUNBUR #BoxingDay pic.twitter.com/eZyW92VtwW — VOOsport (@VOOsport) 26 décembre 2017

En milieu de tableau, Watford a pris le dessus sur Leicester (2-1). Wagué (45e) avait répondu au but d’ouverture de Mahrez (35e) avant que le gardien de Leicester Schmeichel n’offre la victoire aux Hornets en déviant dans son but un centre de Doucoure. Christian Kabasele a disputé les 90 minutes. Watford prend la dixième place à Huddersfield qui a partagé l’enjeu face à Stoke. Après l’ouverture du score par Ince (10e), les Terriers ont été rejoints sur un but de Sobhi (60e). Laurent Depoitre est monté au jeu à la 62e minute.