Zulte – Charleroi 0-4: le Sporting a fait le show face à une équipe flandrienne rapidement réduite à neuf (vidéo)

Les Zèbres sont parvenus à se racheter après la défaite à la dernière seconde face à La Gantoise (1-0), jeudi. Les Carolos conservent ainsi leur excellente 2e place au classement général avant la trêve. Battu par Mouscron samedi, le Essevee poursuit pour sa part sa mauvaise dynamique. La défaite des visités face au Sporting offre un bilan de 4 sur 39 à une formation qui va devoir batailler ferme pour assurer son maintien.

D’emblée, Fall se créait une première occasion, mais le gardien de but adverse était attentif. Dans la foulée, il fallait une sortie du dernier rempart du Sporting devant Olayinka pour repousser le danger. Ce match partait donc sur un rythme assez élevé. Surtout que les visités osaient régulièrement mettre le nez à la fenêtre. Mais après 14 minutes de jeu, Walsh accrochait fautivement Rezaei dans le rectangle, l’arbitre sortait le carton rouge. L’Iranien profitait du penalty pour se faire justice et ouvrir la marque.

Après 26 minutes de jeu, Olayinka tombait dans le rectangle adverse. Il réclamait un penalty que l’arbitre ne sifflait pas. Logique car le joueur de Zulte simulait. Dans la foulée, il taclait violemment par l’arrière Ilaimaharitra. Ce qui lui valait une carte rouge. La deuxième de la rencontre pour les Flandriens en moins d’une demi-heure de jeu ! Quant à Ilaimaharitra, blessé, il cédait sa place à Diandy.

Juste avant la pause, une mauvaise relance de la défense flandrienne permettait à Hendrickx de se mettre en évidence de la plus belle des manières. Sa frappe précise ne laissait aucune chance au portier de Zulte. 0-2, il n’y avait déjà plus de suspense dans cette rencontre. Et ce, même si De Mets voyait sa reprise de la tête heurter le poteau. Mais Tainmont faisait 0-3 à la 68e minute de jeu. Puis Dessoleil plantait la 4e rose de la soirée pour un Sporting qui est donc le premier poursuivant du FC Bruges avant un repos bien mérité.