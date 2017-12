Mouscron: Jean-Marie possède plus de 200 santons Carbonel

Rédaction en ligne

Jean-Marie Baelen n’en est pas peu fier : il possède chez lui près de 200 santons Marcel Carbonel, mais aussi de jolies petites maisons de Provence. Chaque année, à la période de Noël, il est ravi de ressortir ses petites figurines et d’imaginer une nouvelle scène. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure !