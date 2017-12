Ces derniers temps, les mails vous proposant de gagner des bons de réduction ou autres chèques-cadeau dans vos magasins préférés se font de plus en plus nombreux. Ils ne sont qu’un moyen de récupérer vos informations personnelles, voire parfois vos données de cartes bancaires.

Comme le rapportent nos confrères de RTL Info, aujourd’hui, c’est au tour des magasins Lidl d’être victimes de ces stratagèmes. Plusieurs internautes ont reçu un mail de la chaîne de supermarchés. Celui-ci propose des chèques de 250 € utilisables dans leurs magasins en échange de 20 partages et de quelques informations.

« J’ai reçu ce matin un message qui indique que Lidl fête ses 42 ans et qu’un bon de 250€ est offert », raconte Tarik, qui a failli se faire avoir. « Sans savoir que ce type d’arnaque circulait, j’ai suivi les indications et répondu à un questionnaire. À la fin du questionnaire, on nous demande de partager le message avec 20 personnes de nos contacts via WhatsApp. Mais après, on nous dit qu’on va recevoir le bon dans une heure ou deux via la poste. C’est là que j’ai compris que c’était une grosse arnaque. Ça m’a fait rire et j’ai tout arrêté. Ce qui est dangereux, c’est qu’ils demandent ensuite des données bancaires. »

(Capture d’écran RTL Info)

(Capture d’écran RTL Info)

Mots manquants et fautes d’orthographe sont souvent le signe qu’il ne s’agit pas d’un mail officiel. Lorsque ce type de concours vous semble douteux, pensez à vous diriger vers le site officiel du magasin. Si une action promotionnelle a vraiment lieu, vous devriez la trouver facilement.