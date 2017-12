Avant le déplacement du Standard à Courtrai, Sébastien Pocognoli se livre: «Ici, on a une équipe qui se bat»

Le 1-1 face à Saint-Trond. « À l’exception du déplacement à Waasland/Beveren, où on n’a pas été à la hauteur, on a toujours donné le maximum », assure le capitaine liégeois. « Contre l’Antwerp, c’est un penalty non transformé qui nous prive de deux points. Et face à Saint-Trond, c’est un but qu’on ne prend pas tous les jours. Cela fait quatre points de différence. Mais ce n’est pas cela qui va nous faire douter, même si on sait qu’on peut faire mieux en termes de contenu. »

La course au Top 6. « L’objectif, c’est de l’emporter à Courtrai pour avoir le sourire après le match et pouvoir rentrer à Liège dans la bonne humeur. Puis, pour décompresser pendant cinq jours. Même si le résultat, qu’il soit positif ou négatif, sera oublié lorsqu’on reprendra les entraînements le 4 janvier à Marbella. »

Le stage hivernal. « Ce sera un nouveau commencement. Forcément, une victoire à Courtrai nous permettrait de partir en vacances avec le sourire, mais si ce n’est pas le cas, on reviendra avec la même mentalité. Cette deuxième préparation va nous rendre plus fort. »

Le mercato. « Je ne crois pas qu’il sera aussi agité qu’à l’été, parce que le club a travaillé énormément sur une certaine stabilité sur le terrain et en dehors. »

Les supporters. « Parce qu’on est toujours jugé sur les résultats, je comprends qu’il y ait de l’anxiété. Mais j’entends aussi des supporters dire qu’il n’y avait plus d’âme ces deux dernières saisons. Ici, on a une équipe qui se bat. Prenez l’occasion d’Edmilson en fin de première mi-temps face à Saint-Trond. Sur cette phase, le pressing et l’abattage de Carlinhos me font dire qu’on va dans le bon sens. Même si je sais qu’on doit marquer plus et viser plus haut. Mais d’où on vient, il faut procéder étape par étape. »