Pour réaliser ses prévisions pour l’année 2018, il s’est appuyé sur des flashs et des messages établis avec sa grand-mère, Victoire, qui faisait le même métier.

Les prédictions que vous allez lire, Dominique Lehmann les prépare depuis un an. « Il m’est impossible de m’installer autour d’une table et de recevoir en l’espace d’une heure ou deux toutes ces informations sur des sujets aussi divers et variés. Tout au long de cette année 2017 et au fur et à mesure des événements importants qui se sont produits, je m’y suis intéressé et je me suis interrogé sur leur suite durant l’année à venir ».

Selon ses prévisions, de nouveaux attentats sont à prévoir. Il s’agira d’actes isolés. Une attaque très violente frappera un lieu emblématique du pays dans lequel il aura lieu. Les capitales de la France, l’Allemagne et la Grande Bretagne seront les plus visées.

Toujours selon Dominique Lehmann, une tentative de destitution aura lieu contre Donald Trump , elle pourrait être liée à une tentative d’action contre la Corée du Nord. Celle-ci créera un retournement du peuple Coréen contre Kim Jong-un .

