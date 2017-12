Meurtre de Louise à Liège: les policiers qui n'ont pas écouté la jeune étudiante sortis du pétrin?

L’avocat de Patrick Vanderlinden avait déclaré que « pas mal de choses » s’étaient passées, pour son client, dans les mois précédant le drame qui a coûté la vie à l’étudiante française Louise Lavergne, 22 ans. On apprend aujourd’hui que le quinquagénaire avait été victime d’un AVC, qui lui aurait laissé des séquelles… De quoi, peut-être, sortir de leur mauvaise situation les policiers inquiétés .

Louise et son meurtrier présumé

Louise Lavergne, 22 ans, étudiante à la faculté de médecine vétérinaire de Liège, a été tuée par son voisin Patrick Vanderlinden, 54 ans, le 8 octobre dernier. L’homme était un récidiviste, condamné en 2003 et 2006 pour des faits de mœurs, et deux ans et demi avant les faits, elle l’avait surpris tout nu devant chez elle, sur le palier.

C’est ce qui l’avait poussée, le 11 février 2015, à se rendre avec son petit ami au commissariat d’Angleur afin de déposer plainte. Ils avaient été accueillis par un policier puis guidés vers un deuxième. Le premier a été suspendu pour avoir opté pour la rédaction d’une fiche-info plutôt que d’une plainte ; la suspension du second, qui aurait procédé à l’encodage à l’ordinateur, serait en cours.

On sait que ce jour-là, au commissariat d’Angleur, on a consulté la BNG au nom de Vanderlinden. Ses antécédents, plus qu’inquiétants, étaient donc connus de celui ou ceux qui ont décidé de ne pas rédiger de plainte.

Tout cela ne semble pas bon pour les policiers liégeois, et pourtant…

