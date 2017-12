Vol de chihuahua à Ransart: dévoré par la tristesse, Romain, 12 ans, ne mange plus

Romain, 12 ans, dévoré par la tristesse, ne mange plus depuis que Paco, son chihuahua de six mois a été volé ce 20 décembre, à quelques jours de Noël. La famille tente tout pour le retrouver .

Romain a économisé pendant un an et demi pour s’offrir Paco.

Cela fait un an et demi que Romain économise pour pouvoir s’offrir un chien. Depuis quatre mois, il coule des jours heureux aux côtés de Paco et ne se sépare plus de lui. Selon Caroline Romnee, sa maman, les deux étaient inséparables, fusionnels même. « Si on mentionne le nom de Romain, Paco accourt. » Une tragédie donc, pour l’enfant, lorsqu’une fois rentré à la maison, il découvre, entre autres, le panier de Paco vide.

« Je suis même allée voir les communautés gitanes des environs »

Le stratagème employé par les voleurs est vicieux… En attendant le retour du chien, voici comment Romain survit face à la douleur.

La maman de Romain a même prévu une récompense au héros qui leur rendra Paco !